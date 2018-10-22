За нападение на полицейских грозит суровое наказание

В Тутаеве следователи выясняют все обстоятельства конфликта между 27-летним местным жителем и сотрудниками ДПС. Молодой мужчина набросился на гаишников с кулаками.

В здравом уме такое мало кому придет в голову. Но мужчина и был не в себе — изрядно выпил. Причем, не в первый раз.

Полицейские уже три раза за месяц задерживали его, когда он был пьяным за рулём. На него было возбуждено три уголовных дела. В этот раз терпение лопнуло. Пьяного лихача решили задержать. А он решил не сдаваться.

— Во время последнего задержания подозреваемый оказал неповиновение сотрудникам ДПС и применил к ним физическую силу, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Полицейских было больше, дебошира все же угомонили и взяли под стражу. За бой с гаишниками ему по статье № 318 грозит до десяти лет лишения свободы.