У Натальи много друзей и знакомых, но из-за депрессии она ни с кем не общается

Пропавшая в начале октября 30-летняя Наталья Пантина нашлась. Об этом сообщил поисковый отряд «ЯрСпас» вчера вечером. Мы связались с мамой девушки, чтобы выяснить, всё ли с Натальей хорошо.



— Слава богу, с ней всё хорошо. Вчера вечером мне мама позвонила и сказала, что Наташа у неё в Гаврилов-Яме. Я сейчас как раз туда еду. Заберу её домой и буду спрашивать, почему она сбежала, — рассказала Татьяна.



Напомним, что клич о поиске бросила мама девушки в четверг. 3 октября Наталья сбежала из дома, пока мама была в отъезде. Девушка даже чай не допила и ушла без сотового телефона. У нас было три версии того, где может быть Наталья Пантина и все ли с ней хорошо. У девушки много друзей и знакомых, но она почти ни с кем не общалась из-за сильнейшей депрессии по погибшему парню.