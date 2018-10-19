Наталья исчезла 3 октября

«Она очень хорошая девочка, непьющая, добрая, положительная», — так говорят про 30-летнюю Наталью Пантину, которая пропала 3 октября. Девушка ушла в гости к подруге, которая живёт в Брагино. Они вместе вышли из дома и разошлись в разные стороны. Больше Наталью никто не видел. Мобильного телефона у неё нет. Потеряла, а новый так и не купила.



Последние пять лет Наталья ни с кем не общалась. В августе 2013 года погиб молодой человек Натальи. Его смерть стала шоком и неожиданностью для всех, настолько внезапной и скоропалительной она была. 6 августа 2013 года Наталья сделала запись на стене своего молодого человека: «Тёмы больше нет… Люблю тебя».



Наталья замкнулась. С друзьями почти не общалась, в основном слушала музыку.



— Наташа принимала антидепрессанты и стала похожа на зомби, — плачет мама девушки Татьяна.



Куда могла деться Наталья Пантина?



Первая версия: уехала ото всех, чтобы побыть в одиночестве



Волонтёры «ЯрСпаса» рассказали, что отрабатывают все так называемые точки притяжения. То есть те места, которые особенно важны для Татьяны, куда она возвращалась не один раз.



— Мы ездили на кладбище, где захоронен её молодой человек. Отрабатываем вообще всю область. Сегодня, думаю, будем объявлять в федеральный розыск, — сказала волонтёр «ЯрСпаса» Елена Гусева.



— Наташа не тот человек, чтобы скрываться от кого-то или где-то отсиживаться. Все документы и личные вещи остались дома. Я боюсь, что с ней что-то случилось, — рассказала подруга девушки Татьяна. — Она сейчас в очень тяжёлом состоянии. Она практически дезориентирована.

Вторая версия: криминал



Может быть, на Наталью кто-то напал? Но с собой у неё не было ничего. Даже денег. Мама Натальи рассказала, что перед исчезновением её дочь просила у знакомой в долг 300 рублей. Да и врагов, по словам друзей, у неё не было. В плохую компанию она тоже не могла попасть. Ведь в последнее время Наташа почти ни с кем не общалась.



Третья версия: решилась на отчаянный шаг



Вот уже пять лет Наталья тяжело переживает смерть молодого человека. Она даже принимает антидепрессанты.



— Несмотря на это, мама Натальи отрицает, что её дочь могла решиться на отчаянный шаг, — рассказали в «ЯрСпасе».



Тем не менее эта версия тоже не исключается.



Четвёртая версия: живёт у друзей

— У неё есть подруга, зовут Настя, фамилию я даже не знаю. Она живёт где-то на Перекопе, возможно, на улице Комсомольской. Надо Наташу там поискать. Завтра поедем смотреть на Элеваторы. Раньше она там всё время отдыхала с друзьями, — почти плачет мама Натальи.

— Господи, хоть бы она нашлась живой и невредимой! — говорит подруга Натальи Анна.

Приметы Натальи

На вид около 25–30 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, длиной до плеч.



Особые приметы: на предплечье левой руки тату «дракон», на запястье правой руки тату «весы».



Была одета: толстовка с капюшоном серого цвета, футболка зеленого цвета, куртка тонкая оранжевого цвета, джинсы серого цвета, красно-оранжевые кроссовки с белыми шнурками.

