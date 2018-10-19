От машины осталась только половина

Два человека попали в больницу после столкновения машин на трассе М-8.



Вчера около 18:15 на Костромском шоссе столкнулись «Нива» и «Ниссан-Альмера». Удар был очень сильным, и машины отбросило в разные стороны. В «Ниве» находились 69-летний водитель и 64-летняя пассажирка. За рулём «Ниссана» был 55-летний мужчина.



— В результате ДТП в больницу попали пассажирка «Нивы» и водитель «Ниссана». Водитель «Нивы» после осмотра врачами отправился домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Напомним, сегодня рано утром на Костромском шоссе произошло ещё одно серьёзное ДТП: служебная маршрутка с рабочими влетела в грузовик.

