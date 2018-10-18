Отработал — и прощай! Сколько ярославцы успеют пожить на пенсии

Погулять на пенсии долго не получится

Новая пенсионная реформа не нашла отклика в сердцах россиян. Но придётся смириться с тем, что теперь мужчины будут ждать пенсии до 65 лет, а женщины до 60. Именно с такой планкой подписал законопроект о повышении пенсионного возраста президент Владимир Путин.



Мы решили изучить данные Ярославльстата о продолжительности жизни ярославцев на пенсии за последние 30 лет. Оказалось, что среднестатистический мужчина успеет пожить на пенсии... один год и один месяц.



И жили они долго и счастливо



За последние 15 лет ярославцы в целом стали жить дольше. После резкого сокращения в начале 2000-х средняя продолжительность жизни с тех пор подросла почти на десять лет.



Так, в 1990 году в Ярославской области люди в среднем умирали в 69,2 лет, а в 2003 — в 62,3 года. К 2017 этот показатель достиг 71,9 лет и, по мнению чиновников, должен только увеличиваться. Как заявлял ярославский губернатор в своей многообещающей программе «10 точек роста», к 2025 году мы все будем умирать в среднем в 74,7 года.



Все обещания губернатора (в том числе о средней зарплате в 62 тысячи рублей) мы публиковали ранее.



— Величина ожидаемой продолжительности жизни населения Ярославской области в целом ниже, чем по ЦФО на два года, — рассказали в Ярославльстате. — При этом мужчины области будут жить на 1,4 года, а женщины — на полгода меньше, чем в среднем по России.

Внуков будут воспитывать только бабушки



Несмотря на то, что ярославцы действительно стали жить заметно дольше, новая пенсионная реформа эти радостные цифры осадила. В 2017 году мужчины региона доживали в среднем до 66,1 лет. Получается, выйдя на пенсию, среднестатистический мужчина успеет пожить всего 1,1 год. У женщин этот показатель, правда, радостнее: дамы доживают в среднем до 77,1 года. А значит, воспитывать внуков, видимо, будут у нас только бабушки.



Ярославские женщины живут на 11 лет дольше мужчин

— По сравнению с 2016 годом положительная динамика роста ожидаемой продолжительности жизни сохранилась как у мужчин, так и у женщин, увеличение составило соответственно 0,7 и 0,4 года, — добавили в Ярославльстате.

