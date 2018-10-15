Депутат Илья Советов открыто выступил против существующей процедуры выборов мэра

В муниципалитете Ярославля назревает скандал. Один из депутатов открыто выступил против процедуры выборов мэра города. Справедливоросс Илья Советов считает, что существующая система далека от совершенства. Народный избранник потребовал её изменить. Со своей инициативой он пришёл в аппарат муниципалитета и подал свои требования.



— Я как сторонник прямых выборов мэра хочу максимально приблизить процедуру избрания градоначальника к прямым выборам. На мой взгляд, неправильно, что депутаты избирают мэра открытым голосованием. При такой процедуре по разным причинам депутат может проголосовать не так, как он хочет, — поделился председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Илья Советов. — Я рассчитываю на поддержку депутатского корпуса. Мы выбирали председателя муниципалитета тайным голосованием. Так же должны выбирать и мэра



В руководстве муниципалитета о заявленной оппозиционером инициативе пока не слышали. Но обещают детально с ней ознакомиться.



— Раз есть такая поправка, значит, мы будем её рассматривать, — заверил председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Но пока базово ещё нет формулировки самого вопроса о процедуре выборов мэра города. А правки к ней уже вносятся.

В аппарате муниципалитета приняли бумагу Ильи Советова

В политических кругах будущим градоначальником уже называют и.о. мэра Ярославля Владимира Волкова. Но согласно закону им может стать и другой человек. Его выберут депутаты.



— На ближайшем заседании муниципалитета депутаты утвердят положение о выборах мэра Ярославля, — добавил Артур Ефремов. — Точную дату, когда это произойдёт, пока я не могу сказать. Сначала будет объявлен конкурс на подачу заявок от кандидатов — у желающих побороться за должность будет 20 дней, чтобы сдать документы. Могут заявиться все желающие, которые подходят под требования. Несколько дней ещё конкурсная комиссия будет проверять все документы. И лишь потом на очередном заседании муниципалитета депутаты выберут из заявленных кандидатур главу города.



В 2016 году муниципалитет проголосовал за то, как мы будем выбирать мэра, а в марте 2017 года депутаты выбрали первого градоначальника за ярославцев. С тех пор ярославцы так больше и не голосуют за того, кто возглавит город. К этому вопросу уже возвращались, но на уровне Ярославля так и не решились вернуть прямые выборы.