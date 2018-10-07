Поздравление на триколоре

День рождения президента для некоторых — большой праздник. А большому празднику — большую открытку. Такую и сделали ярославцы, поздравив Владимира Путина с 66-летием. Фамилии, правда, не указали, ну тут по размаху поздравления всё понятно.

— Шёл сегодня по Ярославлю, смотрю, плакат какой-то на балконе висит, а это кто-то Владимира Владимировича с днём рождения поздравляет. Присоединяюсь к поздравлениям. Желаю президенту здоровья и сил! — написал увидевший плакат Даниил Щербаков.



Уточнил, что плакат висит на одном из домов на Рыбинской улице в центре города.