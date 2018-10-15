Появилось видео жёсткого ДТП на проспекте Ленина в Ярославле

В интернете появилось видео момента аварии «Лады» и «Ауди» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской. Ранее очевидцы говорили о двух версиях ДТП. На кадрах видно, как белая иномарка поворачивает с проспекта Ленина и выезжает на Советскую улицу в сторону Красной площади. Автомобиль едет на средней скорости. Внезапно по проспекту Ленина со стороны проспекта Октября вылетает тёмная легковушка «Лада». Водитель ехал на зелёный сигнал светофора и попросту не заметил белую иномарку.



У отечественной легковушки помялся бампер. «Ауди» пострадала незначительно: удар пришелся в область колеса со стороны пассажирского сидения.



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