Людей из торгового центра «Яркий» вывели на улицу в целях безопасности

Специалисты Госпожнадзора проверили помещение ярославского торгового центра «Яркий», откуда сегодня эвакуировали всех сотрудников и покупателей. Они выяснили, из-за чего сработала пожарная сигнализация.



— Датчики сработали на дым из фритюрницы, где загорелось масло, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — На место тут же выехали бригады из ближайших пожарно-спасательных частей. Пожара там не было, это было небольшое возгорание. Но по правилам техники безопасности нужно было всех людей вывести на улицу.



Посетители торгового центра также говорили, что сегодня там пахло газом. Некоторые сначала подумали, что людей вывели на улицу именно из-за этого.



Кстати, именно в торговом центре «Яркий» весной этого года прокуратура во время проверки нашла серьёзные нарушения. С безопасностью проблемы были в тех местах, где больше всего детей: в детском магазине, игровом центре, кафе.



Проверки в торговых центрах по всей области начались тогда сразу после трагедии в Кемерово. 25 марта во время пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок. В нескольких торговых центрах Ярославской области спасатели также нашли серьёзные нарушения.

