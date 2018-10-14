Всех сотрудников и покупателей торгового центра «Яркий» вывели на улицу

Специалисты Госпожнадзора выяснили, из-за чего в торговом центре «Яркий» в Ярославле сработала пожарная сигнализация.



— Загорелась фритюрница в одном из подсобных помещений торгового центра, — сообщил официальный представитель главного управления МЧС России. — Всех людей эвакуировали, никто не пострадал.



Посетители торгового центра счастливы, что всё обошлось, уверяют, что дело могло закончиться трагедией.



— В момент ЧП в торговом центре пахло газом, — рассказала жительница Ярославля Наталья Свимонишвили. — Сын с друзьями стояли у касс кинотеатра и запах газа чувствовали сильно.



ЧП в торговом центре «Яркий» произошло сегодня около 11 часов. Всех сотрудников и покупателей торгового центра вывели на улицу. Обошлось без жертв.



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Кстати, именно в торговом центре «Яркий» весной этого года прокуратура во время проверки нашла серьёзные нарушения. С безопасностью проблемы были в тех местах, где больше всего детей: в детском магазине, игровом центре, кафе.



Проверки в торговых центрах по всей области начались тогда сразу после трагедии в Кемерово. 25 марта во время пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок. В нескольких торговых центрах Ярославской области спасатели также нашли серьёзные нарушения.

