Будешь задыхаться, а бежать некуда: в торговом центре Ярославля нашли жуткие нарушения безопасности

В торговом центре говорят: все нарушения устранили

Заволжская прокуратура во время проверки нашла огромные нарушение в торговом центре «Яркий» на проспекте Машиностроителей. Самое печальное, что нарушения эти нашли как раз в тех местах, где больше всего детей: в детском магазине, игровом центре, кафе.

По данным прокуратуры, в нескольких магазинах арендаторы сделали перепланировку, видимо, в угоду своей выручке: поставили новые перегородки с целью увеличить площадь. И эти перегородки закрыли часть эвакуационных выходов.

— На территории торгового центра установлены сплошные подвесные потолки, где нет противопожарных оросительных систем. На первом этаже на ключ заперты два из четырёх эвакуационных выходов, на втором этаже на ключ закрыта одна дверь. На территории некоторых магазинов отсутствует система противодымной вентиляции, в помещении кафе нет систем огнезадерживающего клапана и клапана дымоудаления, — рассказали в заволжской прокуратуре.

Позабыв о безопасности своих посетителей, арендаторы поставили магазины в местах, где располагаются эвакуационные выходы. А места, где расположены огнетушители, завалили товарами и баннерами. А там, где огнетушители портили внешний вид здания, закрыли декорациями.

— В детском магазине нет дымовых датчиков, отсутствует световое табло эвакуационных выходов, основные пожарные выходы шириной менее двух метров, а должны быть больше. Такие же нарушения нашли в продуктовом магазине и магазине техники. В электрощитовой стоит мебель, что абсолютно недопустимо, так как при коротком замыкании она вспыхнет сразу же. Сломан корпус ручного оповещения о пожаре, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.

Кроме того, стены и пол одного из помещений сделаны из материалов с высоким классом пожарной опасности.

— Прокуратура проводила проверку вместе с инспектором по пожарному надзору 27 марта. На проверке присутствовали три представителя торгового центра. Устранение нарушений находится под контролем заволжской прокуратуры, — пояснила Олеся Журавлёва.

Мы позвонили в «Яркий», чтобы узнать, может быть, руководство закроет на время свой магазин, чтобы привести его в порядок. Нам ответил управляющий, который представился Алексеем.

— Кто вам сказал, что у нас нарушения? Прокуратура? Прокуратура даже нам ничего не сказала про нарушения. У нас были мелкие недочёты, которые мы устранили в течение часа. А то, что вам наговорили… Это, наверное, про другой торговый центр, — ответил нам Алексей.

Однако в прокуратуре Заволжского района имеются документы, подтверждающие нарушения — с подписью инспектора.

Мы уточнили у управления МЧС по Ярославской области, в какие сроки можно устранить такие серьёзные нарушения.

— Всё зависит от объёмов и сложности работ. Но в среднем серьёзные нарушения устраняют от трёх до девяти месяцев, — пояснил начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

Проверки в торговых центрах по всей области начались сразу после трагедии в Кемерово. 25 марта во время пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок. В нескольких торговых центрах Ярославской области спасатели также нашли серьёзные нарушения.