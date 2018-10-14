Всех людей из торгового центра вывели на улицу

Сегодня около 11 часов в Заволжском районе Ярославля произошёл пожар в торговом центре «Яркий».



- Сюда приехали пять пожарных машин, гул сирен был слышен по всему району, - рассказала очевидец Наталья Свимонишвили. - Здание торгового центра оцепили, всех покупателей и работников вывели на улицу.



Кстати, именно в торговом центре "Яркий" весной этого года прокуратура во время проверки нашла серьёзные нарушения. С безопасностью проблемы были в тех местах, где больше всего детей: в детском магазине, игровом центре, кафе.





Проверки в торговых центрах по всей области начались тогда сразу после трагедии в Кемерово. 25 марта во время пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок. В нескольких торговых центрах Ярославской области спасатели также нашли серьёзные нарушения.

