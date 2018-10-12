Мальчика сбили во дворе

В Ярославле объявили в розыск водителя, который сбил мальчика прямо во дворе домов.



ДТП произошло 12 октября в 7:58 в Дзержинском районе на улице Труфанова, 21.



— Предположительно, за рулём «Нивы» белого цвета находилась женщина, — рассказали в Госавтоинспекции.



Машина сбила 13-летнего мальчика и уехала в сторону кинотеатра «Победа». Ребёнок получил травмы. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.



Ранее мы писали о том, что водитель на иномарке сбил двоих маленьких детей.