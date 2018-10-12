Дети попали в больницу

В Ярославле под колёса иномарки попали двое детей: 12-летняя девочка и трёхлетний мальчик.



Авария произошла вчера в 18:00 на Тутаевском шоссе в районе дома № 7. Надо сказать, что дети переходили дорогу в неположенном месте. Ребята с травмами попали в больницу.



58-летний водитель, сидевший за рулём иномарки «Хёндай-Санта-Фе», был трезвым.



Напомним, вчера появилось видео, как иномарка сбивает 14-летнюю школьницу, которая побежала через дорогу на красный. Водитель иномарки утверждает, что девушка была пьяна.