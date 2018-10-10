Катерина вошла в 30 самых красивых девушек из офисов
Катерина вошла в 30 самых красивых девушек из офисов

Обворожительная Катерина Моисей из Ярославля стала финалисткой конкурса «Мисс Офис — 2018». Девушка оказалась в числе 30 счастливиц, которые теперь будут бороться за звание самой-самой.

Приз, за который борется Катерина, — впечатляет. Победительнице подарят два миллиона рублей. Кстати, всем 30 финалисткам вручат ювелирные украшения, билеты на курорты, купоны на SPA-процедуры и другие подарочные наборы от спонсоров.

— Моему счастью нет предела! Родные, близкие, друзья, соседи, Ярославль! Я благодарна каждому. Ваша поддержка для меня очень важна, — обратилась Катерина ко всем, кто голосовал за неё.

Соревноваться Катерина будет с не менее прекрасными девушками. Но у нашей землячки неплохие шансы. Судите сами и разглядывайте фотографии.

Катерина уже получит множество подарков за то, что вошла в финал
Катерина уже получит множество подарков за то, что вошла в финал
У ярославны очень хорошие шансы стать победительницей
У ярославны очень хорошие шансы стать победительницей
Победительница получит два миллиона рублей
Победительница получит два миллиона рублей
У девушки шикарная фигура
У девушки шикарная фигура
Катерина благодарит каждого, кто за неё проголосовал
Катерина благодарит каждого, кто за неё проголосовал
Два месяца Катерина боролась за то, чтобы попасть в финал
Два месяца Катерина боролась за то, чтобы попасть в финал

Кстати, в конкурсе участвовала ещё одна ярославна.