Катерина вошла в 30 самых красивых девушек из офисов

Обворожительная Катерина Моисей из Ярославля стала финалисткой конкурса «Мисс Офис — 2018». Девушка оказалась в числе 30 счастливиц, которые теперь будут бороться за звание самой-самой.



Приз, за который борется Катерина, — впечатляет. Победительнице подарят два миллиона рублей. Кстати, всем 30 финалисткам вручат ювелирные украшения, билеты на курорты, купоны на SPA-процедуры и другие подарочные наборы от спонсоров.



— Моему счастью нет предела! Родные, близкие, друзья, соседи, Ярославль! Я благодарна каждому. Ваша поддержка для меня очень важна, — обратилась Катерина ко всем, кто голосовал за неё.



Соревноваться Катерина будет с не менее прекрасными девушками. Но у нашей землячки неплохие шансы. Судите сами и разглядывайте фотографии.



Катерина уже получит множество подарков за то, что вошла в финал

У ярославны очень хорошие шансы стать победительницей

Победительница получит два миллиона рублей

У девушки шикарная фигура

Катерина благодарит каждого, кто за неё проголосовал

Два месяца Катерина боролась за то, чтобы попасть в финал

Кстати, в конкурсе участвовала ещё одна ярославна.