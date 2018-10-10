Ярославна поборется за два миллиона в конкурсе красоты: пять фотографий сексуальной девушки
Обворожительная Катерина Моисей из Ярославля стала финалисткой конкурса «Мисс Офис — 2018». Девушка оказалась в числе 30 счастливиц, которые теперь будут бороться за звание самой-самой.
Приз, за который борется Катерина, — впечатляет. Победительнице подарят два миллиона рублей. Кстати, всем 30 финалисткам вручат ювелирные украшения, билеты на курорты, купоны на SPA-процедуры и другие подарочные наборы от спонсоров.
— Моему счастью нет предела! Родные, близкие, друзья, соседи, Ярославль! Я благодарна каждому. Ваша поддержка для меня очень важна, — обратилась Катерина ко всем, кто голосовал за неё.
Соревноваться Катерина будет с не менее прекрасными девушками. Но у нашей землячки неплохие шансы. Судите сами и разглядывайте фотографии.
Кстати, в конкурсе участвовала ещё одна ярославна.