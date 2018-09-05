Наталия Крюкова хочет стать «Мисс Офис»

Юная бизнес-леди из Ярославля решила покорить жюри конкурса «Мисс Офис» и просит помощи у ярославцев. Она попала в число сотни полуфиналисток и теперь борется за финал, куда войдут только 30 девушек, работающих в офисе.

— Хочу попасть в финал. Для этого мне нужна поддержка земляков. Конкуренция большая — Чувашия и Казахстан подавляют своей численностью. Надеюсь на Ярославль, — говорит Наталья Крюкова.



Наталья очень деловая девушка

Наталья в свои 24 года уже руководит салоном красоты Panda, который создала сама.

За такую красотку грех не проголосовать!

Кстати, приз, за который борется Наталья — впечатляет. Победительнице подарят два миллиона рублей, а финалисткам вручат ювелирные украшения, билеты на курорты, купоны на SPA-процедуры и другие подарочные наборы от спонсоров. Проголосовать за ярославну можно будет с 17 сентября на сайте конкурса.

Ярославна просит поддержки в голосовании

Ранее в первый этап полуфинала конкурса попали сразу три девушки из Ярославля.