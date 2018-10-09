Три крупнейших проспекта Ярославля встали в пробки: следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн
Доброе утро вторника в Ярославле началось с семибалльных пробок во всём городе. Встали три крупнейших проспекта: Авиаторов, Ленинградский и Московский.
Везде свои причины для заторов: на проспекте Авиторов идёт ремонт, на Ленинградском проспекте случилась авария, на Московском — тоже ДТП. Внимательно следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн.
К 10 утра «Яндекс» оценивает пробки в Ярославле на шесть баллов.
Из-за мелкой аварии на Тутаевском шоссе улица встала от больницы № 9. Но в данный момент движение практически восстановлено.
На Ленинградском проспекте на выезде из Дзержинского района случилась серьёзная авария. Из-за неё встали троллейбусы, и движение идёт по одной полосе.
В трёх районах города мелкие аварии.
— Авиаторов стоит от Красноборской (в обе стороны, но в сторону области после Машиностроителей получше). Ищите пути объезда! — передаёт Ольга Белова в группе «Дороги Ярославля».