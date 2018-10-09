Пробка с улицы Панина на Ленинградский проспект 
Пробка с улицы Панина на Ленинградский проспект 

Доброе утро вторника в Ярославле началось с семибалльных пробок во всём городе. Встали три крупнейших проспекта: Авиаторов, Ленинградский и Московский. 

Везде свои причины для заторов: на проспекте Авиторов идёт ремонт, на Ленинградском проспекте случилась авария, на Московском — тоже ДТП. Внимательно следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн. 

К 10 утра «Яндекс» оценивает пробки в Ярославле на шесть баллов. 

Из-за мелкой аварии на Тутаевском шоссе улица встала от больницы № 9. Но в данный момент движение практически восстановлено. 

На Ленинградском проспекте на выезде из Дзержинского района случилась серьёзная авария. Из-за неё встали троллейбусы, и движение идёт по одной полосе. 

Утренняя авария в Брагино
Утренняя авария в Брагино

В трёх районах города мелкие аварии. 

Три крупнейших проспекта Ярославля встали в пробки: следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн

— Авиаторов стоит от Красноборской (в обе стороны, но в сторону области после Машиностроителей получше). Ищите пути объезда! — передаёт Ольга Белова в группе «Дороги Ярославля».

На проспекте Авиаторов трудно проехать из-за дорожных работ
На проспекте Авиаторов трудно проехать из-за дорожных работ