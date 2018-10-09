Три крупнейших проспекта Ярославля встали в пробки: следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн

Пробка с улицы Панина на Ленинградский проспект

Доброе утро вторника в Ярославле началось с семибалльных пробок во всём городе. Встали три крупнейших проспекта: Авиаторов, Ленинградский и Московский.

Везде свои причины для заторов: на проспекте Авиторов идёт ремонт, на Ленинградском проспекте случилась авария, на Московском — тоже ДТП. Внимательно следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн.

10:01

К 10 утра «Яндекс» оценивает пробки в Ярославле на шесть баллов.

09:49

Из-за мелкой аварии на Тутаевском шоссе улица встала от больницы № 9. Но в данный момент движение практически восстановлено.

09:45

На Ленинградском проспекте на выезде из Дзержинского района случилась серьёзная авария. Из-за неё встали троллейбусы, и движение идёт по одной полосе.

Утренняя авария в Брагино

09:36

В трёх районах города мелкие аварии.



09:32

— Авиаторов стоит от Красноборской (в обе стороны, но в сторону области после Машиностроителей получше). Ищите пути объезда! — передаёт Ольга Белова в группе «Дороги Ярославля».