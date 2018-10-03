Владимир Волков начал раздавать интервью после того, как из зала муниципалитета ушёл Слепцов

Владимир Волков быстро освоился в Ярославле — Владимир Слепцов ещё не вышел из здания мэрии, а он уже раздаёт интервью как главное должностное лицо.



— Все журналисты негодуют, что Волкова назначили и.о., и никто никому его не представил, — передаёт из зала заседаний муниципалитета Ярославля корреспондент 76.ru Анна Ёлкина. — В мэрии объясняют: внутренним документом назначен. Назначен он заместителем по строительству — эта должность была вакантна.

То есть никто никому его не представил, а Волков уже раздаёт интервью как и.о. мэра. И вот что он говорит:



— Готов работать на благо Ярославля. Основные задачи — вхождение в осенне-зимний период, чтобы не было никаких срывов. Пока не планировал никого с собой привозить, буду работать со всеми теми, кто хочет работать. Если вдруг человек сам пожелает работать с тем, с кем пожелает, мы с этим ничего не сделаем. По всем вопросам буду звонить Владимиру Витальевичу, интересоваться, какие острые моменты, может быть, есть.



Подробности об уходе Владимира Слепцова и назначении Владимира Волкова можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.



Сегодня депутаты муниципалитета рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Ярославля Владимира Слепцова. Ранее Слепцов уже рассказывал, из-за чего он увольняется. Известно кое-что про нового специалиста.