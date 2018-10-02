Машина уплыла без хозяина

В Ярославской области рыбакам пришлось вылавливать из реки машину вместо рыбы.



Сегодня рано утром автомобиль «Дэу-Нексия» скатился в реку Ить. Очевидцы рассказали, что машина принадлежит рыбаку. Мужчина поставил её под уклоном и ушёл ловить рыбу. Иномарка сорвалась с ручного тормоза и скатилась в реку.



Машина стояла под уклоном

— Машина недолго плавала на поверхности воды, а затем затонула. Больших трудов стоило вытащить её на берег, — рассказал очевидец Николай Белавин.



Рыбаки рассказали, что хозяин машины уплыл на лодке вверх по течению ловить сомов. То, что произошло с его машиной, он узнал только по возвращении.



В конце концов на помощь пришёл хозяин уазика. Он с помощью троса вытянул иномарку на берег.

Ранее мы писали о том, как два человека захлебнулись в машине, сорвавшейся в Волгу.