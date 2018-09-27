Женщине помогли пассажиры маршрутки

Сегодня обычные ярославцы стали настоящими героями — они спасли женщину от отчаянного шага.



Проезжавшие мимо люди увидели, как женщина стоит за ограждением на мосту через Которосль. Водитель маршрутки остановился, и пассажиры, подбежав к женщине, вытащили её из-за ограждения. Женщина была в истерике, не хотела идти, упиралась так, что пришлось взять её на руки.



— Вызовите скорую! — посоветовал кто-то из пассажиров.

Пассажиры вызвали медиков.



Видео происшествия выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

Мы направили запросы на станцию скорой помощи, а также в полицию, чтобы узнать, чем закончилась эта история.

