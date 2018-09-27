На проспекте Ленина столкнулись иномарка и «Газель»: от удара «Киа» вылетела на тротуар
27 сентября 2018 14:00
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Около часа назад на проспекте Ленина произошло ДТП: столкнулись «Газель» и «Киа-Соул». От удара «Киа» заехала прямо в сквер. К счастью, людей в этот момент там не было.
— У «Киа» вся правая дверь внутрь салона вогнута, — рассказывает очевидец Антонина Денисова.
За рулём иномарки, по сообщениям ярославцев, была девушка. Сейчас она и водитель «Газели» ждут сотрудников ГИБДД.
Мы уточняем информацию о ДТП.
Ранее мы рассказывали о том, что водитель снёс дорожное ограждение на проспекте Фрунзе.
Фото: Михаил Лебедев/Первый Ярославский автопортал
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