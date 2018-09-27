Машина заехала прямо в сквер

Около часа назад на проспекте Ленина произошло ДТП: столкнулись «Газель» и «Киа-Соул». От удара «Киа» заехала прямо в сквер. К счастью, людей в этот момент там не было.



— У «Киа» вся правая дверь внутрь салона вогнута, — рассказывает очевидец Антонина Денисова.



За рулём иномарки, по сообщениям ярославцев, была девушка. Сейчас она и водитель «Газели» ждут сотрудников ГИБДД.

Мы уточняем информацию о ДТП.



За рулём иномарки была девушка

Ранее мы рассказывали о том, что водитель снёс дорожное ограждение на проспекте Фрунзе.