Из-за «Ниссана» образовалась небольшая пробка

Сегодня на проспекте Фрунзе под железнодорожным мостом водитель «Ниссана» снес несколько метров ограждения. Авария произошла в районе двенадцати часов дня. Ярославец ехал по проспекту в сторону центра. Очевидцы пишут, что водитель не справился с управлением на мокром асфальте и на сильной скорости не вписался в поворот. Машина пострадала: у неё покорёжена передняя часть со стороны пассажира и частично разбит бампер. Само дорожное ограждение стало похоже на груду металла.

Ярославцы удивляются, как такое могло произойти:



— Зачем в повороты-то так заходить,— возмущается подписчик группы «Регион-76 Ярославль» Антон Бобров. — Сам виноват.



— Видимо, водитель не согласен с установкой данного вида ограждения. И что характерно — ограничение сорок километров в этом месте. Именно для таких, несогласных, — пошутил Александр Ларкин.



В обстоятельствах ДТП на месте разбираются гаишники.



На Московском проспекте в Ярославле образовалась гигантская пробка из-за внедорожника, который снёс светофор.