Подъезд к Костроме перекроют на 20 дней

С 1 по 21 октября в Ярославской области будет полностью закрыт для проезда участок трассы М-8. Речь идёт о подъезде к Костроме от пересечения Московского проспекта с Костромским шоссе или 0–10 километр трассы.

Всё это время здесь будет идти ремонт, рабочие строят новые водопропускные трубы. Из-за того, что дорогу придётся раскапывать, устроить даже реверсивное движение в этом месте не получится. Зато после продолжительного ремонта двухполосный участок трассы расширят до четырёх полос.

— Поток автотранспорта со стороны Москвы в Кострому будет направлен в объезд по направлению Московское шоссе — улица Калинина — Ивановская улица, из Костромы — в обратном направлении соответственно, — рассказали в управлении УПРДОР «Холмогоры». — Просим принять с пониманием эту информацию, непопулярное решение принято для безопасности участников дорожного движения.



Участок, который будет перекрыт

Этим летом на трассе развернули масштабные работы: ремонтировали сразу пять мостов.