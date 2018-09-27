Животному стало скучно в лесу, поэтому он отравился в путешествие

Вчера днём камеры видеонаблюдения засняли похождения лося по улицам Тутаева. Но, оказавшись в городе, лесной житель испугался машин и людей. Молодой лось не знал, что делать, и понесся со всей мочи по улице. Перебежал через дорогу и через пару секунд врезался в металлическую ограду. От мощного удара, забор погнулся, а ошалевший лось как ни в чем не бывало понесся дальше.

Очевидцы рассказали, что видели животное на улице Моторостроителей у 83-го дома. Участники группы «Тутаев Подслушано» отшучиваются, что лось пытался посетить мясной магазин:



— Самое свежее мясо с самодоставкой, — шутит Наталия Обичкина.

Но многим всё же жаль сохатого:

— Напуганное бедное животное, — пишет Татьяна Орешкина.

Больше о лосе ничего не слышно. В этом году лосей всё чаще видят в Ярославле. Сохатых встретили во Фрунзенском и Красноперекопском районах. А один вообще прогуливался в центре Ярославля возле стен музея-заповедника.