Женщина не приходит в сознание уже четвёртый день

На трассе в Ярославской области в серьёзной аварии пострадали трое жителей Архангельска. Легковушка «Ниссан-Ноут» на большой скорости влетела в грузовик. В итоге водитель и два пассажира с тяжёлыми травмами попали в больницу.



За рулём была Надежда Волова. Рядом — дремал её супруг.



— Я ничего не помню… Очнулся уже на обочине, — говорит Михаил, муж Надежды.



Сейчас он в больнице. Ему нельзя вставать. Но не это беспокоит Михаила: его жена уже четвёртые сутки без сознания в реанимации. Михаил верит: если она услышит его голос, то обязательно проснётся. Но, поскольку он не может вставать, то хочет, чтобы к уху Надежды поднесли сотовый телефон. Михаил попросил помощи у всех ярославцев: может быть, найдётся тот, у кого есть знакомые в больнице имени Соловьёва. Именно там сейчас находится Надежда.



В легковушке находились трое жителей Архангельска

— Уже откликнулись добрые люди. Через медперсонал мне пообещали, что я смогу с ней поговорить. Может, она услышит меня. Может, что-то щёлкнет, и она придёт в сознание… Самому мне ничего не нужно. Что нужно человеку в больнице? Еда, пожалуй, да и всё. Зарядку, спасибо, мне дали, — рассказал Михаил.



Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно Надежды. У неё сильный ушиб мозга и другие серьёзные травмы.

Напомним, ДТП произошло под Даниловым: столкнулись «Скания» с прицепом под управлением 52-летнего мужчины и «Ниссан-Нот» под управлением 29-летней женщины, жительницы Архангельска. Дома родителей ждут двое маленьких детей. Полиция по факту ДТП проводит проверку.

