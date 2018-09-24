В Ярославле через неделю законсервируют все фонтаны
В Ярославле через неделю законсервируют все фонтаны. В этом году их отключат уже во второй раз: в августе из-за холодных дней перекрыли воду на Стрелке.
— Работы по их консервации будет проводить ярославский водоканал. Это комплекс мероприятий технического характера, направленный на защиту коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий, — рассказал заместитель мэра Михаил Кузнецов.
Всего в Ярославле работают 14 фонтанов. Один из них — самый популярный — фонтан на площади Юности. После того, как он стал музыкальным, он всё лето собирал вокруг себя толпы детишек, ребятня прыгала возле него даже в плавках.
Вспоминаем летние дни с яркими фотографиями от Александра Савельевой.