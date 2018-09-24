Лето кончилось. Фонтаны тоже

В Ярославле через неделю законсервируют все фонтаны. В этом году их отключат уже во второй раз: в августе из-за холодных дней перекрыли воду на Стрелке.

— Работы по их консервации будет проводить ярославс­кий водоканал. Это комплекс мероприятий технического характера, направленный на защиту коммуникаций и конструкций от низких температур и не­благоприятных погодных условий, — рассказал заместитель мэра Михаил Кузнецов.

Всего в Ярославле работают 14 фонтанов. Один из них — самый популярный — фонтан на площади Юности. После того, как он стал музыкальным, он всё лето собирал вокруг себя толпы детишек, ребятня прыгала возле него даже в плавках.

Вспоминаем летние дни с яркими фотографиями от Александра Савельевой.

Вот она радость!

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