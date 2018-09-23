Ожидается дождь с порывами ветра до 23 метров в секунду

На Ярославль надвигается активный циклон. Порывы ветра могут повредить линии электропередач, оборвать рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции. Не исключено и падение деревьев. Распространится циклон на Европейской территории России, а также в Беларуси и Украине:



— По мере перемещения циклона 24–25 сентября в обозначенной зоне прогнозируются дожди, местами сильные, и порывы ветра 18–23 метров в секунду. Также возможны локальные грозовые очаги, — сообщают метеорологи группы «Метеодневник».



Эти синоптики наблюдают за погодой как любители, но и профессиональные сайты погоды предупреждают — будет штормить.



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