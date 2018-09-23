Сексуальные красотки и мускулистые мужчины: в Ярославской области прошел чемпионат по бодибилдингу
Столько накаченных спортсменов и стройных девушек в бикини в одном месте! В поселке Кузнечиха прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. На сцене дома культуры «Кузнечихинский» спортсмены красовались своими мышцами за звание главного бодибилдера области. Как это было, смотрите в фоторепортаже Александры Савельевой.
Спортсменов судили по разным критериям: росту, весу и возрасту. В категории бодибилдинг абсолютным чемпионом стал Руслан Богданов.
Девушки тоже поражают своей физической подготовкой. Выступать им сложнее, чем мужчинам: надо и себя показать, и на высоченных каблуках выстоять. Среди них разыгрывались две категории — «Бодифитнес» и «Фитнес-бикини».