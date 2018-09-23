Девушки показали себя во всей красе

Столько накаченных спортсменов и стройных девушек в бикини в одном месте! В поселке Кузнечиха прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. На сцене дома культуры «Кузнечихинский» спортсмены красовались своими мышцами за звание главного бодибилдера области. Как это было, смотрите в фоторепортаже Александры Савельевой.



Вот это да, какие мускулы!

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Спортсменов судили по разным критериям: росту, весу и возрасту. В категории бодибилдинг абсолютным чемпионом стал Руслан Богданов.

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Девушки тоже поражают своей физической подготовкой. Выступать им сложнее, чем мужчинам: надо и себя показать, и на высоченных каблуках выстоять. Среди них разыгрывались две категории — «Бодифитнес» и «Фитнес-бикини».

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