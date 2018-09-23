Девушки показали себя во всей красе
Девушки показали себя во всей красе

Столько накаченных спортсменов и стройных девушек в бикини в одном месте! В поселке Кузнечиха прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. На сцене дома культуры «Кузнечихинский» спортсмены красовались своими мышцами за звание главного бодибилдера области. Как это было, смотрите в фоторепортаже Александры Савельевой.

Вот это да, какие мускулы!
Вот это да, какие мускулы!
Упорные тренировки в спортзале и спортивное питание ради пары минут на сцене 
Упорные тренировки в спортзале и спортивное питание ради пары минут на сцене 

Спортсменов судили по разным критериям: росту, весу и возрасту. В категории бодибилдинг абсолютным чемпионом стал Руслан Богданов.

«Железный Арни» в руках победителя 
«Железный Арни» в руках победителя 

Девушки тоже поражают своей физической подготовкой. Выступать им сложнее, чем мужчинам: надо и себя показать, и на высоченных каблуках выстоять. Среди них разыгрывались две категории — «Бодифитнес» и «Фитнес-бикини».

Девушки всегда должны выглядеть неотразимо. Поэтому купальники выбирали со стразами
Девушки всегда должны выглядеть неотразимо. Поэтому купальники выбирали со стразами
Члены жюри тщательно оценивали участниц 
Члены жюри тщательно оценивали участниц 
На соревнование был приглашен абсолютный чемпион Кубка России по бодибилдингу Сергей Кулаев
На соревнование был приглашен абсолютный чемпион Кубка России по бодибилдингу Сергей Кулаев