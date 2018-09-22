На днях в Ярославле волонтёры поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» выехали на поиски 76-летнего Валерия Емельянова, который вышел из дома в садоводческом товариществе «Ярославич» и пошёл в деревню Никульское к своему сыну. Но до туда он не дошёл.



Ребята из «Центр-Спас» развернули на месте поисковую операцию

Волонтёры развернули в этом районе поисковую операцию. Открытые участки местности они осматривали с квадрокоптера, а лесополосу прочёсывали малыми группами. И через два часа пропавшего мужчину нашли.



— Наши ребята нашли пенсионера возле ручья в километре от дома, — рассказал руководитель отряда «Церт-Спас» Дмитрий Соколов. — Он был обессилен и не мог идти. Мы помогли мужчине добраться домой.



Волонтёры помогли мужчине добраться до дома

А дома Валерия Викторовича ждала жена. Когда она увидела своего супруга живым и невредимым, не смогла сдержать эмоций.



— Валера, ну так разве можно? — сказала нашедшемуся мужу она. — Посмотри-ка сколько народу задействовано: и милиция, и полиция, и все. Я уже весь «Глицин» твой съела.



Волонтёры-поисковики говорят, что смогли быстро найти мужчину, потому что он был в яркой одежде.



— Я не устану повторять три вещи, о которых надо позаботиться перед тем, как отправляться в лес: одеться в яркую одежду, зарядить по полной батарейку мобильного телефона и взять с собой компас, — добавил Дмитрий Соколов.



Кстати, накануне ребята из поисково-спасательных отрядов нашли ещё одного потерявшегося в лесу мужчину благодаря тому, что у него с собой был заряженный сотовый телефон.

