Эта история закончилась благополучно

Вчера вечером полицейские, волонтёры поисково-спасательных отрядов «Центр-Спас» и «Партизан» , а также родственники бросились искать 68-летнего мужчину, который потерялся в районе Ляпинских торфяных болот. Четыре часа люди бродили в темноте в поисках пропавшего. Нашли, к счастью, живым и невредимым. Потерявшимся оказался бывший хирург, который забрёл практически в самый центр заброшенных торфоразработок.



— На столь удачный исход поиска повлияло то, что у пропавшего был заряжен сотовый телефон, поэтому он был постоянно на связи со спасателями, — рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда. — Можно смело сказать, что он смог сохранить свою жизнь благодаря заряженной батарейке в мобильнике. Мы всегда советуем людям, уходя в лес за грибами или ягодами, брать с собой телефоны и экономить заряд аккумулятора.



Мужчине вызвали скорую, и врачи оказали ему медицинскую помощь. Спасатели говорят, что благодарить стоит не только их, но и родственников пропавшего, которые не стали просто сидеть и ждать, а сразу забили тревогу.



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