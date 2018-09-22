В Ярославской области иномарка влетела в грузовик: пострадали трое из Архангельска
21 сентября 2018 22:59
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Сегодня рано утром в Ярославской области произошло ДТП: в Даниловском районе столкнулись «Скания» с прицепом под управлением 52-летнего мужчины и «Ниссан-Нот» под управлением 29-летней женщины, жительницы Архангельска.
— В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан», пассажиры автомашины «Ниссан» — двое мужчин — с травмами госпитализированы в больницу. Все пострадавшие жители Архангельской области, — уточняют в УМВД по Ярославской области.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Первый Ярославский автопортал
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