Легковушка столкнулась с грузовиком

Сегодня рано утром в Ярославской области произошло ДТП: в Даниловском районе столкнулись «Скания» с прицепом под управлением 52-летнего мужчины и «Ниссан-Нот» под управлением 29-летней женщины, жительницы Архангельска.



— В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан», пассажиры автомашины «Ниссан» — двое мужчин — с травмами госпитализированы в больницу. Все пострадавшие жители Архангельской области, — уточняют в УМВД по Ярославской области.



По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

