Врачи продали лекарств на 700 тысяч рублей

В Ярославле поймали преступную группировку, состоящую из двух врачей-онкологов и фармацевта. Они, используя свои служебные положения, обогатились на людях, больных раком.



По данным прокуратуры, всё затеял 33-летний врач-онколог. В медкарты своих пациентов он вносил данные о том, что им необходимы сильные препараты для лечения рака — «Нексавар», «Афинитор», «Вотриент» и другие. При этом пациенты ранее уже получили эти лекарства. Затем справки врач отправлял на врачебную комиссию, члены которой, не зная об обмане, принимали решение на предоставление лекарств. Далее второй врач оформлял рецепты, по которым препараты получала 59-летняя фармацевт из аптеки. Эти лекарства они продавали по заниженной цене тем, кто не смог получить жизненно важные лекарства.



— С апреля 2016 года по май 2017 года члены организованной группы похитили принадлежащие Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области лекарственные препараты стоимостью более 1,9 миллиона рублей, заработав на их перепродаже около 700 тысяч рублей. Подозреваемые признали вину в полном объеме, содействовали раскрытию преступления и возместили ущерб в размере 600 000 рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



Скоро уголовные дела рассмотрит суд.

