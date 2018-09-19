В эту ночь можно все — и вагон разрисовать

В пятницу, 21 сентября, на вокзале Ярославль-Главный состоится бесплатная акция «Ночь в электричке». Это мероприятие стало традиционным: третий год подряд на вокзале будет стоять электричка из шести вагонов, где каждый желающий найдет себе занятие по душе.

Начнется мероприятие в восемь вечера и закончится в одиннадцать часов ночи. Организаторы обещают, что программа будет насыщенной: развлекательные конкурсы, мастер-классы, концерт группы «Волков Band», настольные игры и вкусные угощения.



— В рамках мероприятия будет запущен конкурс в Инстаграм. Фото с хештегом #ночьвэлектричке, набравшее большее количество лайков в период с 21 по 26 сентября, получит приз — Power bank, — рассказали организаторы.

