Врачи рекомендуют проходить обследование раз в три года

Ярославцы стали больше думать о своём здоровье. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области подсчитал, сколько жителей города прошли диспансеризацию за последние восемь месяцев. Выяснили, что более 45 тысяч человек. А это почти 64% от общего количества взрослого населения, подлежащего диспансеризации в этом году.

— Диспансеризация взрослого населения проводится в лечебных учреждениях города по месту жительства и бесплатно. Она проводится один раз в три года в определенные возрастные периоды: первая — в 21 год, и далее с трехлетним интервалом, без ограничения возраста. — рассказали в мэрии.

Наиболее активными и заинтересованными в своем здоровье остаются жители Брагино: в районе диспансеризацию прошли 12 192 человека. На втором месте оказались жители Кировского и Ленинского районов: 10 473 человека. С небольшим отставанием Фрунзенский район — 10 310 человек. Заволга — 7 224 человека и Красный Перекоп — 4 914 человек.

Жители Дзержинского района второй год подряд оказываются самыми заботливыми о своём здоровье.

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