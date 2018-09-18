Шестилетняя девочка каждый день спрашивает про Пантика

Огромная собака породы алабай загрызла маленькую чихуа-хуа на глазах у её хозяев.



Несчастье произошло 15 сентября в деревне Поздеевка Некоузкого района. С чихуха-хуа по кличке Пантик гуляла шестилетняя девочка, её мама и бабушка. Алабай появился и буквально за секунду и растерзал Пантика.



Оказывается, по деревне без присмотра бегали два алабая. Оба принадлежат одному хозяину. Мужчина присматривает за двумя домами, собак завёл для того, чтобы они охраняли эти дома.



— Мужчину зовут Дмитрий Градов. Он не живёт в этих домах, приезжает покормить собак раз в день, а то и реже. Они одичали от одиночества. Они постоянно скулят и воют на привязи. За лето они неоднократно срывались с цепи, выламывали забор и убегали с территории, забегали на другие участки. Вся деревня жила в страхе. Летом там много детей, много животных. Все прятались по домам. Мы несколько раз просили Дмитрия, чтобы он забрал собак, обеспечил им должный уход. Но все слова он пропустил мимо ушей. Никаких кардинальных мер он не принимал, только заколачивал новые дыры в заборе и сажал их на цепь в одиночестве, отчего собаки ещё больше дичали, обрывали любые цепи и снова убегали, — рассказывает Анна, хозяйка погибшего чихуа-хуа.



В конце концов один из алабаев покусал другую собаку. Она выжила. Но после этого жильцы деревни решили, что терпеть больше нет сил, и написали жалобу в местную администрацию. Но и это не помогло, и 15 числа алабай растерзал чихуа-хуа.

Собаки постоянно срываются с цепи

— Мы даже не гуляли с Пантиком. А вышли на одну минуту, вывели его. Растерзали его у порога своего дома. Моя дочка была в истерике, она кричала и плакала. Собака была членом семьи. Моя дочь каждый день спрашивает про Пантика. Я записала дочку к психологу и на семейные сеансы психотерапии. Специалисты пояснили, что, несмотря на то, что у детей более развита адаптация к стрессам, при такой ситуации, как у нас, вполне вероятно, что у ребёнка может быть невроз, и сказаться это может не сразу, — говорит Анна.

С хозяином алабаев нам также удалось поговорить.

- Моя территория огорожена. Высота заборов два с половиной метра. У хозяев чихуа-хуа территория не огорожена, забор есть только с фасада. К ним любой зверь может забежать, не только моя собака. На моей территории собаки были без поводков. Не знаю, как одна из них выбралась, говорят, перепрыгнула. Буду решать эту проблему - натяну проволоку сверху. То, что они бегают одни, это неправда. Собаки всегда под присмотром. Кормятся ведь они каждый день. Тем более, у меня три пасеки. На данный момент я живу здесь. То, что получилось, несомненно, моя вина. Я это не отрицаю. Буду платить семье компенсацию, - сказал нам Дмитрий Градов.

Мы обратились в местную администрацию. Исполняющий обязанности главы Некоузского района Иван Сигарев подтвердил: жалоба от жильцов деревни действительно поступала. Также было и обращение в полицию.

Алабаи прогрызают дыры в заборах

— К сожалению, 19 января Госдума внесла в законопроект изменения. Если раньше мы могли привлекать к административной ответственности владельцев собак за то, что они гуляют с животными без поводков и намордников, то теперь не можем. 5 сентября в администрации должно было состояться слушание по обращению жильцов деревни. Мы вызывали обе стороны. Никто из них не явился. В связи с тем, что законодательство никак не регулирует данный вопрос, нам пришлось отказать в возбуждении дела об административном правонарушении. В данном случае я бы посоветовал потерпевшей стороне обратиться в суд, — рассказал Иван Сигарев.



Анна Нестеренко заявила: в суд она действительно пойдёт. Она хочет наказать хозяина собак, чтобы он осознал серьезность ситуации и убрал собак из деревни.



- Я считаю, что таких безответственных людей надо наказывать рублём и дурной славой. Я не хочу расправы над собаками. Просто хочу, чтобы их увезли в питомник или передали в хорошие руки, - уточняет Анна.

— Собака — это имущество. Поэтому пусть забирают заключение ветеринара, пишут в полицию заявление о порче имущества! Пусть ищут виновного. А затем в суд — взыскивать материальный ущерб. Моральный вряд ли. Но траты компенсировать можно. По практике — до суда не доходит. Проще деньгами чеки закрыть, — комментирует юрист Светлана Лозко.

