Юноши находятся под подпиской о невыезде

В Красноперекопском районе Ярославля поймали двух студентов, учащихся филиала одного из престижных вузов, с партией наркотиков. 17-лений молодой человек и его 18-летний друг на каникулах решили подзаработать. Но ничего лучше не придумали, как сделать это незаконным путём. В интернете они познакомились с мужчиной, который предложил им лёгкий заработок. Нужно всего лишь сделать несколько закладок с наркотиками. Молодые люди согласились.



— 30 августа студенты получили партию наркотиков, а именно 40 свёртков общей массой 150 граммов. Закладки пошли делать на Перекопе. Но не смогли, так как были задержаны наркополицейскими. В отношении обоих были возбуждены уголовные дела. Им грозит от 9 до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.



— В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Молодые люди обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославской области задержали мужчину с почти килограммом наркотиков.

