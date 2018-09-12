Внедорожник снёс светофор

Сегодня на Московском проспекте около десяти часов утра случилось ДТП. Внедорожник «Фольксваген-Тигуан» влетел в светофор на перекрёстке проспекта с улицей Гоголя. От удара столб, на котором висел светофор, надломился и упал на дорогу, а его осколки разлетелись по проспекту.

Из-за аварии на проспекте уже собралась серьёзная пробка от железнодорожного переезда.

Досталось и серому "Опелю"

— ДПС уже на месте, — рассказывают очевидцы. – Водитель «Тигуана» – мужчина в кроссовках, – ведёт себя дерзко.

ДПС разбирается, кто виноват

В момент удара на светофоре в противоположном направлении стоял серый «Опель», которому упавший столб прилетел в лобовое стекло. Из-за этого поворот налево с Московского проспекта на улицу Гоголя сейчас фактически перекрыт. Затор собирается на Московском проспекте также до этого перекрёстка по направлению в центр Ярославля.

Других участников аварии не видно

Проезжающие мимо водители предполагают, что водитель иномарки мог ударить на педаль газа специально, чтобы успеть проскочить или обогнать кого-то.

Кстати, неработающий светофор накануне стал причиной аварии в Ярославском районе.