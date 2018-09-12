Внедорожник снёс светофор
Внедорожник снёс светофор

Сегодня на Московском проспекте около десяти часов утра случилось ДТП. Внедорожник «Фольксваген-Тигуан» влетел в светофор на перекрёстке проспекта с улицей Гоголя. От удара столб, на котором висел светофор, надломился и упал на дорогу, а его осколки разлетелись по проспекту. 

Из-за аварии на проспекте уже собралась серьёзная пробка от железнодорожного переезда.

Досталось и серому "Опелю"
Досталось и серому "Опелю"

— ДПС уже на месте, — рассказывают очевидцы. – Водитель «Тигуана» – мужчина в кроссовках, – ведёт себя дерзко. 

ДПС разбирается, кто виноват
ДПС разбирается, кто виноват

В момент удара на светофоре в противоположном направлении стоял серый «Опель», которому упавший столб прилетел в лобовое стекло. Из-за этого поворот налево с Московского проспекта на улицу Гоголя сейчас фактически перекрыт. Затор собирается на Московском проспекте также до этого перекрёстка по направлению в центр Ярославля.

Других участников аварии не видно
Других участников аварии не видно

Проезжающие мимо водители предполагают, что водитель иномарки мог ударить на педаль газа специально, чтобы успеть проскочить или обогнать кого-то. 

Кстати, неработающий светофор накануне стал причиной аварии в Ярославском районе.