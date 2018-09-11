Из-за ДТП образовалась небольшая пробка

Сегодня в середине дня за Волгой на повороте дороги по направлению к Лесным полянам на бешеной скорости столкнулись два автомобиля: легковушка Nissan и джип KIA.

Обеим иномаркам досталось: у KIA нехило помяты бампер и фары. Водителю Nissan повезло еще меньше: от переда машины почти ничего не осталось, также иномарке погнуло колесо и пробило лобовое стекло.

Очевидцы аварии предположили, что она произошла из-за неработающего светофора.

— Момент аварии не видел, но столкнулись, скорее всего, из-за неработающих светофоров. На счет пострадавших тоже не в курсе — фотографировал на ходу, проезжая мимо, — рассказал автолюбитель Александр Карпов.

По словам Александра, это уже не первый случай. Здесь часто случаются аварии, почти всегда при неработающем светофоре. На месте ДТП разбираются сотрудники ДПС, выясняя, кто виноват.

Сегодня ночью в Ярославском районе случилось ещё одно неприятное ДТП. Мотоциклист врезался в легковушку и от удара несколько метров пролетел без шлема.

