Готовьтесь к объезду!

Сегодня в Ярославле на Московском проспекте начался ремонт. По словам очевидцев, сейчас ремонтируют участок дороги от остановки «Крестобогородская» до перекрестка с улицей Гоголя. И как говорят водители, ремонтируют, не обращая внимания на дождь.



В мэрии рассказали, что это за методы работы такие.

— На участке проводятся работы по устранению замечаний ГИБДД и решения судов. На всем проспекте устранят колейность и ямочность в обе стороны. Максимальное количество работ запланировано на сухое время и не в час пик, — заявили в пресс-службе мэрии.



Закончить ремонт планируют до конца сентября. Все, говорят, зависит от погодных условий.

А на той неделе ярославцы сами выбрали дороги для ремонта. Их отремонтируют в следующем году.