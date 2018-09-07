Его накрыли тряпочкой: на трассе в Ярославской области насмерть сбили человека

Вечером на трассе в Ростовском районе Ярославской области сбили человека. Авария оказалась смертельной.

Всё произошло на выезде из Ростова по трассе М-8 на отвороте дороги к церкви Сергия Радонежского. Под колёса машины попал велосипедист.

— Тело накрыли тряпочкой, — сообщают очевидцы.

Подробности аварии уточняются.

Стали известны подробности вечернего ДТП на выезде из Ярославля, в котором насмерть сбили мотоциклиста: рассказ глазами очевидца.