Его накрыли тряпочкой: на трассе в Ярославской области насмерть сбили человека
7 сентября 2018 17:35
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Вечером на трассе в Ростовском районе Ярославской области сбили человека. Авария оказалась смертельной.
Всё произошло на выезде из Ростова по трассе М-8 на отвороте дороги к церкви Сергия Радонежского. Под колёса машины попал велосипедист.
— Тело накрыли тряпочкой, — сообщают очевидцы.
Подробности аварии уточняются.
Стали известны подробности вечернего ДТП на выезде из Ярославля, в котором насмерть сбили мотоциклиста: рассказ глазами очевидца.
Фото: Александра Савельева
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