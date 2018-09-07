Байкер получил травму, несовместимую с жизнью

Мотоциклист, которого сегодня сбил «Мерседес» на Московском проспекте, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но полученная черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью. Тимофею было всего 29 лет.



Его товарищи сами отправились на поиски скрывшейся с места ДТП машины и нашли её почти сразу.



— Машину нашли на Суздалке, — написал Роман Кузнецов в группе «Мото Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».



Водителя передали сотрудникам ГИБДД.



— Водителя «Мерседеса» нашли на месте его стоянки, — написал Артём Прялков в группе «Мото Ярославль». — За закрытыми воротами со сторожем. Вызвали туда полицию. И культурно вошли с сотрудниками, убедились, что машина та: зеркала на ней нет, номера совпадают с номерами с камер наблюдения. Надеюсь, полиция отработает как следует. Байкеров попросили разъехаться.



Приносим соболезнования друзьям и родственникам погибшего.

