Мужчина бегал вокруг машины и стрелял по стёклам

Сегодня ночью в Рыбинске неизвестный мужчина обстрелял машину «Крайслер-Туан-Энд-Кантри» местного жителя. Ночной инцидент на улице Приборостроителей сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как к припаркованной возле подъезда машине подходит мужчина. Его лицо скрывает капюшон куртки. Мужчина достаёт пистолет и начинает стрелять по стёклам, при этом оббегая авто, а затем убегает.

— Это произошло в половину второго ночи, — рассказал владелец машины Вячеслав Щербин. — Заявление в полицию сразу ночью написали. У машины выбиты все боковые стёкла, трещина на заднем стекле, попал ещё в лобовое стекло и дверь.



Машину обстреляли ночью

В происшествии разбираются полицейские.





Вчера вечером в Подмосковье на встрече с борцом против московского мусора ярославец устроил стрельбу.

