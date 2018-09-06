Лилия Белова потребовала у полиции наказать стрелка

Вчера вечером в Подмосковье на встрече с политиком-экологом Лилией Беловой устроил стрельбу мужчина. Выстрел был сделан в воздух.

— Всё произошло в деревне Мохово под Сергиевым Посадом. Мужчина из Ярославля приехал на «Ладе» и выстрелил в воздух из травматического пистолета, — рассказали в УМВД по Сергиево-Посадскому району. — Пострадавших нет.

Лилия Белова на месте рассказала приехавшим полицейским, как всё произошло:

— После встречи я пошла в сторону машины, послышался крик «Задавили ребёнка!». Видимо, это был отвлекающий маневр — я обернулась, и в этот момент за моей спиной раздался хлопок, — говорила сотрудникам полиции Белова. - Это даже не 90-е уже. Это не по понятиям и не по закону!

Сейчас мужчина задержан, он в отделении полиции. Что побудило его стрелять на встрече, пока неизвестно. Местные полагают, что стрелять могли с соседней стройки.



Встреча политика, активно занимающейся экологией и борьбой против московского мусора в Подмосковье, была посвящена борьбе со строительством в этих краях мусорного полигона. К полигону рабочие строят дорогу. На дороге и состоялась встреча. В знак протеста дорогу перекрыли картонными Трусом, Балбесом и Бывалым из фильма «Кавказская пленница». Вместо лиц знаменитых актёров на фигурах были изображены лица губернатора Подмосковья, главы района и министра экологии, уточняет издание «Альтернативная газета».

Перекрывать дороги мусоровозам собирались и в Ярославле, когда у нас разразился мусорный скандал. До радикальных мер не дошло, но история с ввозом мусора из Москвы на ярославский полигон остается одной из самых скандальных в новостной повестке.