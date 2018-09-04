Непонятное животное

На доме на улице Трефолева снова появился странный объект — голова зверя с подписью «Это не голова быка. АПИС». Горожане перепугались — опять сатанисты орудуют? Дело дошло до полиции.

— Сообщение поступило в отдел полиции по Кировскому городскому району, зарегистрировано в установленном порядке. На место прибыли сотрудники полиции. В ходе осмотра данный предмет был изъят. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

— Когда это появилось, ярославцы сразу стали подозревать сатанистов, — говорит сектовед Евгений Мухтаров. — В итоге выяснилось, что это самореклама группы авангардных художников в преддверии их выставки. Они это сделали для привлечения внимания и создания интриги.



Как стало известно порталу 76.ru, эта группа художников в курсе, что их путают с сатанистами. Как знает и о том, что редакция хочет поговорить об этих арт-акциях. Но шифруются, творческие люди. Если всё же решатся — просим с нами связаться. Интересно же!