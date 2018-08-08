Голова объемная, выпирает из стены

В Ярославле дом-памятник в центре города оказался украшен весьма странным образом — на фасаде появилась черная голова быка. Скульптура на чёрном фон, снизу подпись — «АПИС». Выглядит жутковато. Украшение появилось на доме № 12 по улице Трефолева — на том самом, где в конце 19 века жил поэт и историк Ярославского края Леонид Трефолев.

Снимок выложил в группе «Ярославский музей фотографии» Владимир Дорофеев.

Бог плодородия смотрит на вас

— Инсталляцию налепили на заколоченное окно то ли сатанисты-граффитчики, то ли еще какие сектанты, — предположил мужчина.

Специально для Брагино: появилась дизайнерская лавка с логотипом от Артемия Лебедева.



В комментариях его предположения не нашли поддержки. По крайней мере с виду жуткая голова быка не должна означать ничего плохого — в древнеегипетской мифологии в виде быка изображали бога плодородия. Так что, вероятно, это лишь художественный акт.