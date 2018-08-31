Мужчина не платил алименты 10 лет

Нерадивые папаши отправились за решётку за то, что в течение нескольких лет не платили алименты собственным детям. В их числе мужчина, который аж с 2010 года не исполнял свои отцовские обязанности. А ведь он должен был помогать жене содержать двоих детей. В итоге за восемь лет накопилась внушительная сумма — 700 тысяч рублей. Судебные приставы отправили его на обязательные работы. Но ярославец подумал: зачем утруждаться? И проигнорировал это решение.



— Суд пришел к выводу, что необходимо применить более жесткие меры, и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Его отправили в тюрьму на один год и шесть месяцев, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Аналогичная ситуация и со вторым должником. Мужчина напрочь забыл, что у него есть ребенок и обязательства перед ним. Теперь забывчивый горе-отец проведет два месяца за решёткой.

