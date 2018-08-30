Грибы вёдрами собирают

Грибы пошли! Жители Ярославской области активно делятся фотографиями в соцсетях: показывают свои подберёзовики и подосиновики.



— Решила сходить на разведку в лес. А то многие говорят — нет грибов. Полно! За полтора часа набрала не торопясь огромный пакет. Главное смотреть лучше. Удачи всем в тихой охоте, — написала жительница Рыбинска во «ВКонтакте».



Другие не верят: да где вы только их берёте?



— Ездили на «ручьи» в выходные. Еле набрали полкорзины. Лес сухой очень, — пишет Ирина Чипилинда-Цветкова.



Грибы, как яблони

Неужели пора брать корзинку и бежать в лес? И если да, то куда именно? Со всеми вопросами мы обратились к главному грибнику Ярославской области — Ольге Лазаревой. Она — миколог с многолетним стажем.



— Этот год не очень урожайный. Ведь грибнице тоже нужно отдыхать. У трубчатых грибов — подосиновиков, подберёзовиков — она плодоносит, как яблоня, раз в два-три года. Я предполагаю, что в этом году затишье как раз поэтому, — рассказывает Ольга Лазарева.

Этот урожай собрали за пару часов

Если в следующем году не будет каких-то аномалий: сильной жары или, наоборот, затяжных дождей, грибы можно будет косой косить.



— Сейчас как раз самое время грибов. Это пора продлится до конца сентября. С конца июля можно было собирать белые, подосиновики, подберёзовики. В конце сентября пойдут, так называемые, грибы на засолку: опята, грузди, — рассказывает Ольга.



Важно



Осенний опёнок легко перепутать с бледной поганкой. Её яд очень опасен. Если съесть сковородку таких грибов, можно отравиться насмерть.



— В нашей области люди очень редко травятся поганками или другими ядовитыми грибами. Травятся они как раз наоборот съедобными, но неправильно приготовленными. Важно помнить, что грибы нельзя закатывать под железные крышки. В бескислородной среде развивается возбудитель ботулизма. Эта болезнь смертельно опасна для человека, — рассказывает Ольга Лазарева.



Как отличить хороший гриб от поганки



Бывает, что путают белый гриб или подберезовик с так называемым ложным грибом или горчаком. Если возникли сомнения, загляните под шляпку. У горчака трубчатый слой розоватый, тогда как у белого или подберезовика он желтоватый. А еще посмотрите на ножку, там у ложного гриба полоски, а у хорошего — сеточка.



— Но даже если получилось так, что в вашей корзинке окажется горчак, вы все равно это поймете. Гриб так называется не случайно, он очень горький и вкус этот не исчезает даже после термической обработки. Есть его невозможно, — рассказывает Ольга Лазарева.



Неопытные грибники путают также разные виды съедобных опят с несъедобными. Здесь тоже надо заглянуть под шляпку: у съедобных она медового, бежевого или кремового цвета, а у ядовитых — коричнево-красная или серо-желтая.



Грибные места



В прошлом году мы раздобыли карту грибных мест у заядлых грибников. Вы можете посмотреть её здесь. В этом году к этим местам присоединились новые от миколога Ольги Лазаревой.



Грибы можно собирать до конца сентября

Традиционно за грибами ездят по Даниловской дороге, в Некрасовский район, а также на Красный Профинтерн. Грибники говорят: неплохие урожаи собирают в Подолино Тутаевского района.



А ещё в этом году много грибов везут из Рыбинского района: Охотино, Просвет, Глебово.

