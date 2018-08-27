Ярославцев напугал столб чёрного дыма в Заволжском районе: что горит
27 августа 2018 11:26
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Из-за Волги около полудня поднялся большой столб чёрного дыма. Горит в районе старой мельницы на улице Смолякова.
— На территории бывшей мельницы на левом берегу Волги жгут что-то очень вонючее, — написала на своей странице Любовь Левина.
Оказалось, что это вовсе не пожар. Дымовую завесу устроили для киносъёмок.
— В Ярославле сейчас проходят съёмки боевика «Нина», — рассказал директор кинокомпании «Ярсинема» Юрий Ваксман. — Сейчас в этом районе для съёмок сцены жгут покрышки.
В выходные жители города начали жаловаться на запах гари. Ветер донёс до Ярославля дым от пожаров в соседней области.
Фото: Александра Савельева
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