Собака учуяла беспомощного человека в лесу

Несколько дней искали по лесам пожилого мужчину — волонтёрам поступила информация о том, что пропал 80-летний ярославец Дмитрий Гущин. Волонтёр отрядов Liza Alert и «ЯрСпас» бросились на поиски.

Неизвестно, чем бы закончились поиски, если бы не счастливая случайность — около деревни Курилово с собакой гуляла девушка.

— Собака убежала в чащу леса и позвала свою хозяйку, — рассказали волонтёры.

Спаниель Лаки был уже надрессирован на поиск людей. Хозяйка Юлия занималась в кинологической группе отряда «ЯрСпас».

— У него только одна особенность есть — он не лает. Подбежал ко мне, мотнул головой, показал, куда идти. Я подошла к оврагу, а там мужчина лежит, еле живой, — рассказала Юлия.

Таинственно пропали в один миг: пять историй загадочного исчезновения людей



Девушка бросилась к жилым домам, по пути набирая 112. Местные женщины дали теплую одежду — переносить мужчину боялись, это могло бы ему повредить. Так что просто укутали потеплее и ждали скорую.

— И ведь нашли-то недалеко от дорожки, по которой обычно и люди ходят, и машины ездят, — говорит Юлия. — И даже рассказывали, что у местных собачников псы лаяли и подбегали к этому месту. Кто-то думал, что собаки реагируют на ежей. А, может, и вовсе решили, что спит пьяный...

Но Юлия не смогла бросить человека в беде. Она в прошлом сама медик.

— Никогда нельзя проходить мимо или быть невнимательным — ведь человеку может быть плохо, — говорит девушка.

Теперь дедушка в больнице — после суток в лесу у него переохлаждение и обезвоживание.