Женя ушёл с палаткой

Этих людей ищут до сих пор. Все они пропали в один миг, как будто просто испарились. Но родственники и друзья их очень ждут и верят, что когда-то смогут обнять своих близких. Вглядитесь в эти лица, может быть, вы видели их где-то: в автобусе, магазине, поликлинике или просто в толпе людей.



Евгений Климов

35-летний Евгений Климов пропал 27 июня. Он взял походные вещи и ушёл из дома, никому ничего не сказав. Информация о Жене появляется постоянно: его видят знакомые в разных городах страны. Но, по мнению волонтёров, Женя сам не хочет давать о себе знать. Однако друзья говорят другое: Евгений не в курсе, что его ищут.



— Женю видели в Переславле на Плещеевом озере 30 июля. К нему подошла супружеская пара, сказали, что его разыскивают. Он был очень удивлён. И в то же время был очень грустный, — рассказала знакомая Евгения Мария.



1 августа у Жени был день рождения. Он не вышел на связь.



На вид Евгению 35 лет, рост около 180–185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, носит бороду и усы, глаза серые. На правой руке татуировка в виде звезд. Был одет: клетчатая рубашка, голубовато-серые джинсы, черные кеды.

Нина Заболонкова

27 июня пропал ещё один человек: 72-летняя Нина Заболонкова. Она ушла из дома в посёлке Варегово и не вернулась. Женщина уже пропадала раньше. Но у неё проблемы со здоровьем: серьёзные провалы в памяти. Она даже может забыть, как её зовут. Волонтёры и полиция проверили весь посёлок, обыскали все соседние деревни, но не нашли пенсионерку. Поиски осложняло и то, что женщину не видел никто. Куда она могла отправиться, остаётся загадкой.

Нина Заболонкова

У женщины рыжие крашеные волосы, серо-голубые глаза. В день пропажи, скорее всего, была одета в панаму белого цвета, светлое платье, красную кофту и домашние тапочки.



Валентин Луковкин

82-летний Валентин Луковкин пропал 27 июля. Исчез при странных обстоятельствах с дачи в деревне Шестовское Рыбинского района. Пенсионер был на даче с женой. Женщина занималась своими делами, а Валентин был на участке — собирал скошенную траву. Когда женщина пошла к мужу, то увидела странную картину: на огороде стояла брошенная, как будто впопыхах, тележка, а рядом валялась трава.



— У мужчины не было никаких провалов в памяти, он хорошо себя чувствовал. По нему было несколько выездов, мы прочесали все окрестности, но, к сожалению, пока безрезультатно, — рассказывает волонтёр «ЯрСпаса» Елена Гусева.

Валентин пропал с дачного участка

Валентин был одет в серую кепку с обрезанным козырьком, зелёную куртку, рубашку защитного цвета, серые брюки и кирзовые сапоги.



Андрей Новиков

30 апреля из дома в посёлке Судоверфь города Рыбинск ушёл 50-летний Андрей Новиков. Мужчина жил с братом и его семьёй. В то утро он просто оделся и ушёл. Больше родные его не видели. Что произошло в семье, сказать сложно. Родные говорят: ссоры не было. Брат и его жена сами обратились в «ЯрСпас» за помощью. Своей семьи у 50-летнего мужчины не было.



Конечно, сейчас Андрей выглядит иначе, чем на фото. Но другого у родных не оказалось.

У Андрея даже не было сотового телефона

У Андрея тёмные волосы, которые собраны в хвостик. Есть лобные залысины, нет передних зубов, сильно шепелявит и хромает. Был одет в чёрную флисовую кофту, чёрные штаны и чёрные кроссовки.



Роман Вечер

При странных обстоятельствах пропал 41-летний Роман Вечер. 29 января мужчина не вышел на работу на железную дорогу. К волонтёрам и в полицию обратился работодатель Романа. Он говорит: накануне Роман вёл себя как обычно, ни с кем не конфликтовал. Его пропажа — настоящая загадка для всех.



— Своей семьи у Романа нет. Он жил один, достаточно замкнуто. Его сестра живёт в Москве, мать также в другом регионе. Конечно, мы связывались с родственниками. Они понятия не имеют, где Роман. Все общались с ним накануне пропажи. Он ни на что не жаловался, — рассказала Елена Гусева.

Роман Вечер

Роману на вид 40–41 год. Чёрные короткие волосы с залысинами, серые глаза. Был одет в тёмно-бордовый пуховик и джинсы. Роман ушёл из дома в Красноперекопском районе.



— Понять, куда и почему ушли люди, бывает сложно. Ведь мы часто чего-то не знаем, каких-то важных деталей. Мы будем благодарны за любую информацию о их местонахождении. Вы можете позвонить на горячую линию 8 910 964-08-38, — уточнили волонтёры «ЯрСпаса».

